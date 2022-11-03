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Haberler Ekonomi EYT'ye gerek bile kalmaz! Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek!

EYT'ye gerek bile kalmaz! Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek!

Vatandaşların bu kampanya kriterlerinden yararlanabilmeleri için belli bir prim gün adedi ödeme yapması gerekiyor. Prim günlerini belli ve düzenli bir periyotlarla ödeyen vatandaşlar kampanya koşullarından yararlanma olanaklarına sahip olabiliyorlar. Peki, SGK için oluşturulan açıklamaların detaylarında neler var? İşte bu suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

takvim.com.tr
03.11.2022 09:40 - Son Güncelleme: 03.11.2022 09:40
EYT’ye gerek bile kalmaz! Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek!

Son dakika SGK bağlamında beklenilen açıklama sonucunda geldi. SGK'nın sunmuş bulunduğu imkanlar dahilinde vatandaşlara erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren bu haberde çoğu birey çok basit bir şekilde 6 sene erken emekli olabilme ayrıcalığına sahip oluyorlar.

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EYT’ye gerek bile kalmaz! Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek!

Birçok vatandaş şimdilerde erken emekli olabilmenin formülünü arıyor.

EYT’ye gerek bile kalmaz! Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek!

Erken emeklilik formülleri arasında tespit edilen avantajlardan birisi de düzenli prim ödemesi gerçekleştirmek olarak ön plana çıkıyor.

EYT’ye gerek bile kalmaz! Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek!

Düzenli prim ödemesi yapan vatandaşlar 6 sene daha eskiden emekli olabilme deneyimine erişmiş oluyorlar.

EYT’ye gerek bile kalmaz! Bu parayı ödeyenler 6 yıl erken emekli olabilecek!

Böylece erken bir dönemde emekli olmak konusu ile ilgili ayrıcalıklı bir fırsatın elde edilmesi de olası duruma gelmektedir.

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