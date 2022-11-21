EYT'ye 10 gün kala 5 PUAN FORMÜLÜ! Sorun kökünden çözülüyor! 46,47,48 yaşındakiler bunları yapmadan sakın başvurmayın...

EMEKLİ ÇALIŞANIN PRİMİ

Emekli çalışanlara yönelik prim düzenlemesinin de bu temaslarda gündeme geldiği vurgulanıyor. Sorunun kaynağı olarak ise emekli çalışanlara Hazine desteği verilmemesi gösteriliyor. Buna göre, Hazine çalışanlar için işverenlere 5 puanlık SGK Prim desteği veriyor. Emekli çalışanlar için çalışandan alınan prim düşürülse de işverenden alınan prim tutarı artıyor. Bu da çalışan başına emeklilerde 2 bin TL'ye aşan bir işveren maliyet artışını gündeme getiriyor.