Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

EYT'ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

EYT yasası için geri sayım sürerken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Akbaşoğlu açıklamasında, "EYT'liler mart ayında maaşlarını alacaklar." ifadelerine yer verdi. Öte yandan uzmanlar emeklilik bekleyen çalışanlar için İş Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin EYT düzenlemesinden yararlanmak için fırsat yaratabileceği bilgisini paylaştı. Bu aşamalarla birlikte çalışanlar, EYT'li olma şansını yakalacak. Peki, kimler EYT kapsamına dahil edilecek? İşte detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
17.01.2023 18:57 - Son Güncelleme: 17.01.2023 18:57
EYT’ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi EYT düzenlemesini merakla bekliyor. Öte yandan bazı maddeler erken emekli olmanın yolunu açıyor. İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım sürerken, uzmanlar emeklilik bekleyen çalışanlar için İş Kanunu'nda yer alan bazı maddelerin fırsat yaratabileceği bilgisini paylaştı.

EYT’ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

Sigortasız çalışan herkesin hizmet tespit davası açabileceğini belirten uzman isimler, yaklaşık iki ay içinde sonuçlanacak dava neticesinde çalışanlar için EYT'li olma şansı doğacağını söyledi.

EYT’ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor.

EYT’ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

Primi yatırılmayanlar için 3 başlıkta dava açma seçeneği var.

SON DAKİKA