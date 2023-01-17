EYT’ye 1 dem kala 2000 sigortalıya şans verildi! Yaş şartsız+ 1999-2000-2001 başlangıcı olan EYT kadrajına alınacak! 5 yıllık zaman aşımına dikkat! Stajyer olarak gösterilenler...

Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi EYT düzenlemesini merakla bekliyor. Öte yandan bazı maddeler erken emekli olmanın yolunu açıyor. İş Kanunu'ndaki bazı kritik detaylar Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilik kapısı açabiliyor. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? İşte detaylar...