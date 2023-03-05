EYT'siz yaş şartsız 5-10 yıl sigortayı geriye çekecek! 2000-2001-2003-2007 sigortalıya 1800-3600 primle erken emeklilik! 4/A, 4/C, esnaf, Bağkur...
EYT yasasıyla birlikte emeklilik şartları belli oldu. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar EYT'yi kaçırsa da erken emeklilik yollarını aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere erkeklerde askerlik borçlanması, kadınlarda ise doğum borçlanması emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Öte yandan bazı meslek grubunda olanlar veya sağlık sorunu yaşayanlar bu şartlara gerek kalmadan erken yaşta emekli olabiliyor. Peki, kimler bu hakalrdan yararlanabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
05.03.2023 12:42 - Son Güncelleme: 05.03.2023 12:42
İş hayatına adım atan kişiler ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Belli bir süre çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ise erken emekli olmanın yollarını soruşturuyor. Çalışma hayatında birtakım meslek gruplarında yer alanlara erken emeklilik sağlanıyor. Peki, EYT'siz erken emekli nasıl olunur? İşte alternatif yollar haberimizde...
1800 GÜN PRİM YETERLİ
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.
İşçiler gibi esnaf da çalışırken bir rahatsızlık yaşarsa erken emekli olabiliyor. Sağlık raporu ile yaşı beklemeden maaş bağlanıyor.