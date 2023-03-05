EYT’siz yaş şartsız 5-10 yıl sigortayı geriye çekecek! 2000-2001-2003-2007 sigortalıya 1800-3600 primle erken emeklilik! 4/A, 4/C, esnaf, Bağkur...

İş hayatına adım atan kişiler ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Belli bir süre çalıştıktan sonra emeklilik hayali kuranlar ise erken emekli olmanın yollarını soruşturuyor. Çalışma hayatında birtakım meslek gruplarında yer alanlara erken emeklilik sağlanıyor. Peki, EYT'siz erken emekli nasıl olunur? İşte alternatif yollar haberimizde...