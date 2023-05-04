Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 8-10-15 yılla erken emeklilik fırsatı! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede! SSK, Bağkur, 4C'liler...

EYT'siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 8-10-15 yılla erken emeklilik fırsatı! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede! SSK, Bağkur, 4C'liler...

EYT yasasıyla milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Primle veya yılla EYT'yi kaçıranlar için yasalarımızda çeşitli erken emeklilik yolları bulunuyor. Özellikle esnafla birlikte milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu üzerinde çalışılıyor. Bağkur'lular, çiftçiler bu sayede 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. Öte yandan Bağkur'lular için İHYA fırsatıyla 2 yıllık süre canlandırılıyor ve emekliliğe sayılıyor. Peki, erken emekli olma yolları neler? Az primle emeklilik mümkün mü? İşte tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
04.05.2023 16:20 - Son Güncelleme: 04.05.2023 16:20
EYT’siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 8-10-15 yılla erken emeklilik fırsatı! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede! SSK, Bağkur, 4C’liler...

Erken emeklilik yolları sıklıkla merak ediliyor ve yasalarımızda mevcut emekli olma yolları araştırılıyor. Öte yandan milyonlarca kişinin emeklilik yolunu kolaylaştıracak yeni emeklilik reformu geliyor. Bu sayede 5 yıl erken emekli olma fırsatından yararlanılabilecek. Peki, kimler erken emekli olabilir? 1800-5000 primle erken emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 8-10-15 yılla erken emeklilik fırsatı! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede! SSK, Bağkur, 4C’liler...

Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde: Fark kalkıyor, maaş artıyor

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu.

EYT’siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 8-10-15 yılla erken emeklilik fırsatı! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede! SSK, Bağkur, 4C’liler...

Çiftçiler bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

EYT’siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 8-10-15 yılla erken emeklilik fırsatı! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede! SSK, Bağkur, 4C’liler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken, çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek.

EYT’siz + yaş barajsız 2-5 yıl başlangıcı geri çekecek! 8-10-15 yılla erken emeklilik fırsatı! 1800-5000 prim arası, 2000-2008 sigortalılar kümede! SSK, Bağkur, 4C’liler...

Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.

SON DAKİKA