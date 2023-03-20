EYT'siz erken emeklilik çizelgesi kesinleşti! O tarihlere dikkat, 3-4-5-8 yıl sigortayı erkene çekecek! 3600-5000-5400 günle emeklilik! 2000, 2004, 2008 yılında...
EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar yasadan yararlanırken, 2000 sonrası sigorta başlangıcı olanlar bu fırsattan yararlanamadı. Ancak bazı durumlarda ve mesleklerde erken emeklilik imkanı bulunuyor. Ülkemizde prim ve yaş akdini dolduranlar bağlı olduğu kurum üzerinden emekli olabiliyor. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için de emeklilik fırsatı bulunuyor. Bunun için 3 ayrı avantaj var. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
20.03.2023 21:31 - Son Güncelleme: 20.03.2023 21:31
EYT yasası sonrası emeklilik şartları netleşti. Ancak EYT kapsamı dışında kalan 2000 ve sonrası sigortalılar için alternatif erken emekli yolları bulunuyor. Bazı haklarını kullanan vatandaşlar yaş şartı olmadan düşük prim günü koşullarıyla emekli olabiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
Emeklilik hesaplamalarında çalışanların bazı özel koşullarına göre daha erken emeklilik mümkün oluyor. Bu özel koşullar, SGK tarafından ön şartlı olarak uygulanıyor.