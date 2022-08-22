EYT'siz emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999-2000-2002-2008 sonrası işe girene 46-47-48-52 yaşında erken emeklilik! 1000, 1500, 2000 primi olana maaş...
45, 46, 48, 52 yaşında emekli olma imkanı vatandaşları sevindirdi. Emeklilik yaşı için müjdeli haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Erken emekli olmak için çalışanların ilk işe giriş tarihine bağlı olarak 3600 gün, 4500 gün ile erken emeklilik hakları bulunuyor. Bunun yanı sıra yine işe başlama tarihine göre kadınlarda doğum borçlanması, erkeklerde askerlik borçlanması ile emeklilik yaşı erkene çekilebilir. İşe başlama süreçlerine göre belirlemeleri yapılan yıl, prim ödeme ve yaş şartları ile beraber vatandaşlar emekli olmak için hak kazanabiliyor. Erkekler askerlik borçlanması, kadınlar da doğum borçlanması sayesinde 5 yıl geriye dönük olarak erken emekli olma fırsatlarını elde edebiliyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Erken emekli olma şartları neler? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Çalışma hayatına devam eden tüm vatandaşların en büyük hayali emekli olup maaşlarına kavuşmak. Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar borçlanma yolu ile daha erken emekli olabiliyor. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler. Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır? İşte merak edilenler haberimizde!
Milyonlarca çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yasalarımızda bazı şartlar var. Belli bir süre prim ödemek, belli bir yaşa gelmek ve kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl süreyi tamamlamak. Bu günlerde EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusu da gündemde. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların emeklilikleriyle ilgili bir çalışma da yürüyor.