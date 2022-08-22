EYT’siz emeklilikte yeni yaş kriteri! 1999-2000-2002-2008 sonrası işe girene 46-47-48-52 yaşında erken emeklilik! 1000, 1500, 2000 primi olana maaş...

Çalışma hayatına devam eden tüm vatandaşların en büyük hayali emekli olup maaşlarına kavuşmak. Bu süreçlerde ne zaman emekli olacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar borçlanma yolu ile daha erken emekli olabiliyor. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu tarafından boş bir şekilde geçirilen süreçlerin emekli olarak sayılması için SGK tarafından borçlanma fırsatları veriliyor. Borçlanma fırsatları ile daha erken emekli olmak isteyen vatandaşların eğer prim günü eksikse buna kullanabilecekleri gibi prim ödemelerini tamamlayan kişiler de yaş için kullanabilecekler. Peki, erken emekli olmak için neler yapılmalıdır? İşte merak edilenler haberimizde!