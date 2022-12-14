EYT'siz emeklilikte PLATİN değerinde yaş tablosu! 1999-2000-2005-2008 sigorta + 1800+ 2.000 primle 8, 10 yılda erken emeklilik! 45,47,48 yaşındakiler...

Erken emekli olmak çalışma yaşamına devam eden her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda kişilerin emeklilik maaşı alabilmesi amacıyla tespit edilen şartlara tabi olması gerekir. Bu şartlar içinde sigortalılık süresi, vatandaşın yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. Ancak bazı meslekler çalışan kişiye erken emeklilik fırsatı sunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte detaylar!