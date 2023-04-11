RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT'siz 5-8-10-15 yıl erken emeklilik! SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! 50-55 yaş...

EYT'siz 5-8-10-15 yıl erken emeklilik! SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! 50-55 yaş...

Erken emeklilikle ilgili gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. Emeklilik için; prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu seçeneklerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda farklılaşmasına yol açar. Ancak erken emeklilik isteyen vatandaşların çoğunlukla bilmediği bir detay var. Bu formül sayesinde 5 ve 8 yıl önce erken emekli olmanız mümkün olabilecek. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.04.2023 20:59 - Son Güncelleme: 11.04.2023 20:59
EYT’siz 5-8-10-15 yıl erken emeklilik! SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! 50-55 yaş...

İnsanlar çalışma hayatına başladıktan hemen sonra ne zaman emekli olacağının hesabını yapmakta, emeklilik için planlar kurmaktadır. Her ülkenin emeklilik konusunda izlediği yol farklı olmakla beraber, bizim ülkemizde de emeklilik şartları farklılık göstermektedir. Emeklilik, genelde standart şartlara bağlı olsa da bazı durumlarda erken emeklilik durumlar ortaya çıkabiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...

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EYT’siz 5-8-10-15 yıl erken emeklilik! SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! 50-55 yaş...

Milyonların yüzünü güldüren EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte ikinci tarihi reform için düğmeye basıldı. Bağ-Kur'lu olarak çalışan milyonlarca esnafın, işverenin emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi için kollar sıvandı.

EYT’siz 5-8-10-15 yıl erken emeklilik! SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! 50-55 yaş...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in duyurduğu çalışmanın detayları merakla beklenirken, primlerde SSK formülünün uygulanması gündeme geldi.

EYT’siz 5-8-10-15 yıl erken emeklilik! SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! 50-55 yaş...

Halen yeni sigortalı olan bir SSK'lının tam emeklilik için 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor. Bağ-Kur'lularda ise 9000 prim günü şartı aranıyor.

EYT’siz 5-8-10-15 yıl erken emeklilik! SSK, Bağkur 2000-2005-2007-2008 sigortalılar başlangıcı 1800-3600 günle geri çekecek! 50-55 yaş...

İkinci emeklilik reformuyla prim gün şartının Bağ-Kur'lularda da 7200 güne çekilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lular 1800 gün prim daha az ödeyerek emekli olabilecek. Prim şartı 5 yıl erken tamamlanacak.

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