EYT’siz 2191 gün erken emeklilik! 1999-2000-2004-2008 sigortalılar için emekliliği 6 yıl geriye çekecek! 2014-2019 arası yıllar kritik! Yaş indirimi...

SGK bağlamında belirlenen şartları yerine getiren vatandaşlar erken emekli olabiliyor ve 6 yıl erkene çekebiliyor. Bunun için ödenen primler, yaş, sigorta tarihi gibi ayrıntıların yanı sıra borçlanma yolu büyük bir önem taşıyor ve bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öte yandan EYT'yi az bir farkla kaçıranlar için de büyük avantajlar bulunuyor. Haberimizde erken emekliliğe dair tüm detaylara yer verdik...