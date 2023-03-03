EYT’siz 2-3-4-6-8 yıl sigortayı geri çekecek! 1999-2000-2005-2007-2008 giriş+ 45-48-50-55 yaşındakilere EYT haricinde erken emeklilik! 1800, 3600, 4500 primle 1 gün içinde...

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Milyonların merakla beklediği haber geldi. "EYT Resmi Gazete'de yayınlandı mı, EYT ne oldu" sorusunun cevabı merak edilıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan iradesiyle yaş şartı olmadan yapılan ve yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT yasası büyük deprem felaketi nedeniyle Meclis'te bekliyordu. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası yasa hızla Meclis'ten geçti ve bugün de Resmi Gazete'de yayınlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SGK'dan yürütmenin detayları için açıklama bekleniyor.