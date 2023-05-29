EYT’nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Seçim sonrası yeni haftada ekonomi alanında yapılacak yenilikler araştırılmaya başlandı. Özellikle EYT düzenlemesi sonrası emeklilik alanında değişimler başlıyor. Bu bağlamda kadınlara, esnafa, Bağkur'lulara yönelik erken emeklilik imkanı için çalışmalar başlatıldı. 2000 sonrası sigortalılar için de yeni düzenlemeler üzerinde duruluyor. İşte seçimin ardından çalışma hayatıyla ilgili yeni düzenlemenin şifreleri...