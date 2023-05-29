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Haberler Ekonomi EYT'nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

EYT'nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Seçim sonrası tüm vatandaşları kapsayan yeni düzenlemeler hayata geçecek. Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak adımlar atılırken; erken emeklilik, kira, 3600 ek gösterge gibi alanlarda düzenlemeler sağlanacak. Çalışma hayatıyla ve sosyal güvenlikle ilgili art arda önemli adımlar atılacak. Peki, yeni reform ne zaman hayata geçecek? İşte tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
29.05.2023 10:31 - Son Güncelleme: 29.05.2023 10:31
EYT’nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Seçim sonrası yeni haftada ekonomi alanında yapılacak yenilikler araştırılmaya başlandı. Özellikle EYT düzenlemesi sonrası emeklilik alanında değişimler başlıyor. Bu bağlamda kadınlara, esnafa, Bağkur'lulara yönelik erken emeklilik imkanı için çalışmalar başlatıldı. 2000 sonrası sigortalılar için de yeni düzenlemeler üzerinde duruluyor. İşte seçimin ardından çalışma hayatıyla ilgili yeni düzenlemenin şifreleri...

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EYT’nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Seçim süreci tamamlandı, yeni Meclis'i ve hükümeti yoğun bir gündem bekliyor.

EYT’nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Çalışma hayatıyla ve sosyal güvenlikle ilgili peşpeşe önemli adımlar atılacak.

EYT’nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Kadınları, Bağ-Kur'luları kapsayan emeklilik reformu, 100 bin taşeron işçiye kadro, 470 bin kamu görevlisine ek gösterge, memurlara ve emeklilere ek iyileştirme düzenlemeleri Meclis'e taşınacak. İşte önümüzdeki döneme damgasını vuracak bazı adımlar...

EYT’nin ardından sıra 2000 sigortalılarda! 7 maddeli revizyon geliyor! Prim indirimi, ek zam, refah payı, 3600 ek gösterge, toplu sözleşme... Yeni dönem başlıyor!

Bayram ikramiyesine yeni tutar: Mayıs ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapan EYT'liler dahil tüm emeklilere 28 Haziran'dan önce Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek.

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