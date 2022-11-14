EYT’liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

EYT'de gözler Aralık ayında. Çalışma Bakanı Bilgin, "8 Eylül 1999 öncesi prim şartını değiştirmiyoruz. 5 bin ile 5 bin 400 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Sigortalılık süresini de 20-25 yıl olarak koruyoruz" dedi. Bu açıklamanın hemen ardından primi eksik olan kişiler EYT'den nasıl yararlanacağı noktasında bazı bilgileri merak ediyor. Bunun için alternatif yollar mevcut. Peki, eksik primi olanlar EYT'den nasıl yararlanacak? İşte merak edilenler!