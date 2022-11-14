EYT'liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!
EYT'de son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Düzenlemeye neredeyse sayılı günler kaldı. Bu haktan yararlanacak milyonlarca kişi bulunuyor. Öte yandan çok az bir gün farkıyla veya primle EYT'den yararlanmayanlar da olacak. Ancak bazı yasal haklarla bu durumdaki kişiler sorunu çözecek. Peki, nasıl EYT'den yararlanılır? Haberimizde alternatif yollara yer verdik. Siz de bu adımlardan yararlanarak bir an önce EYT'den faydalanabilirsiniz. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler EYT'li olacak? İşte merak edilenler ve çözümler haberimizde!
14.11.2022 19:18 - Son Güncelleme: 14.11.2022 19:18
EYT'de gözler Aralık ayında. Çalışma Bakanı Bilgin, "8 Eylül 1999 öncesi prim şartını değiştirmiyoruz. 5 bin ile 5 bin 400 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Sigortalılık süresini de 20-25 yıl olarak koruyoruz" dedi. Bu açıklamanın hemen ardından primi eksik olan kişiler EYT'den nasıl yararlanacağı noktasında bazı bilgileri merak ediyor. Bunun için alternatif yollar mevcut. Peki, eksik primi olanlar EYT'den nasıl yararlanacak? İşte merak edilenler!
Bunlardan biri eksik olunca emekli olunamıyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999'dan önce sigorta başlangıcı olanların yaş sorununu ortadan kaldırıyor.