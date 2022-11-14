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Haberler Ekonomi EYT'liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

EYT'liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

EYT'de son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Düzenlemeye neredeyse sayılı günler kaldı. Bu haktan yararlanacak milyonlarca kişi bulunuyor. Öte yandan çok az bir gün farkıyla veya primle EYT'den yararlanmayanlar da olacak. Ancak bazı yasal haklarla bu durumdaki kişiler sorunu çözecek. Peki, nasıl EYT'den yararlanılır? Haberimizde alternatif yollara yer verdik. Siz de bu adımlardan yararlanarak bir an önce EYT'den faydalanabilirsiniz. Peki, EYT başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler EYT'li olacak? İşte merak edilenler ve çözümler haberimizde!

takvim.com.tr
14.11.2022 19:18 - Son Güncelleme: 14.11.2022 19:18
EYT’liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

EYT'de gözler Aralık ayında. Çalışma Bakanı Bilgin, "8 Eylül 1999 öncesi prim şartını değiştirmiyoruz. 5 bin ile 5 bin 400 prim gün şartını değiştirmiyoruz. Sigortalılık süresini de 20-25 yıl olarak koruyoruz" dedi. Bu açıklamanın hemen ardından primi eksik olan kişiler EYT'den nasıl yararlanacağı noktasında bazı bilgileri merak ediyor. Bunun için alternatif yollar mevcut. Peki, eksik primi olanlar EYT'den nasıl yararlanacak? İşte merak edilenler!

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EYT’liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

Sosyal güvenlik sistemine göre emeklilik için üç şart aranıyor. Yaş, sigortalılık yılı ve prim gün sayısı.

EYT’liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

Bunlardan biri eksik olunca emekli olunamıyor. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999'dan önce sigorta başlangıcı olanların yaş sorununu ortadan kaldırıyor.

EYT’liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

Buna göre; erkek 25, kadın ise 20 yıllık sigortalılık süresini doldurduktan sonra 5000 gün primi de tamamladıysa hemen emekli olacak. Bu kapsamda 1.5 milyon kişi var. Geri kalanlar da bu şartları tamamladığı tarihte maaş alabilecek.

EYT’liye yılbaşında MERHEM etkisi! 20-25 yıl sigorta + 5000 PRİMLE kadın erkek YAŞ krokisi şekillendi! O kişiler EYT platformuna katılacak!

HERKES İÇİN ALTERNATİF VAR

Aralıkta Meclis'e gelecek düzenleme milyonları heyecanlandırırken prim gün eksiği olanlar veya sigortalılık süresi dolmayanlar farklı çareler aramaya başladı. Hatta 8 Eylül 1999'dan önce çalıştığı halde sigortası yapılmayanlar veya bu tarihten sonra başlatılanlar var.

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