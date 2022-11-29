EYT’liye yepyeni PRİM ikramiyesi! SSK, Bağ-Kur 1999 + 2000 sonrası sigortalılar EYT kasırgasına kapılacak! Borçlanma, 42-43 yaş, staj, askerlik...

EYT hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerine yer verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan EYT yasa taslağının kimleri kapsayacağı, borçlanma, yaş kriterine ilişkin ayrıntılar da gündemde yer aldı. Peki, EYT'liler nasıl borçlanacak? Kimler EYT kapsamında yer alacak? İşte merak edilenler...