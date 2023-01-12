EYT'liye PROMOSYON gibi ödeme! Hesaplara 149.333,33 TL yatacak! Maaşa göre 1-5-10-15-20 yıllık KIDEM TAZMİNAT TABLOSU! Brüt ücret+ damga vergisi kesintisiyle...

İLK ADIM BRÜTÜN HESABI

Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak buna yıl içinde alınan yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor. Hesaba eklenecek ek ödemelerin brüt tutarı 12'ye bölünüyor. Aylık brüt ücrete ilave ediliyor. Böylece giydirilmiş brüt ücret bulunuyor.