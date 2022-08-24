EYT’liye prime göre 5.500 TL üstü MAAŞ hesabı! 4A-4B-4C primi yeterli olana yaş şartı devre dışı kalıyor! 45-48-50 yaşında ilk maaş sürprizi! 1999-2004-2006-2008 sigorta girişi olanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmalar hakkında aramalar her geeçn gün hız kazanıyor. Bilindiği üzere EYT çözümü için bir çok formül masada yer alıyordu. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek bir formülün gündemde olduğunu vurguladı. Öte yandan EYT'liler emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler!