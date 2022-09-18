EYT'liye Ocak 2023'te %65 ZAMLI maaş hesabı! 3 dönemde EYT'de 8.247 TL yüksek aylık formülü: 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayı...
Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar son sürat devam ediyor. EYT'liler emekli olacakları günü beklerken diğer yandan da emekli maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. EYT'lilerin emekli maaşları da tüm kazançlar üzerinden 3 ayrı dönem için hesaplanıp tespit edilecek. Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması öngörülürken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı sıklıkla araştırılıyor. Peki, EYT'liler ne kadar maaş alacak? EYT'lilere maaşlar nasıl bağlanacak? İşte 3 dönemde EYT emekli maaş hesabı!
EYT ile ilgili son dakika haberleri arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Geri sayım başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bakanlık bünyesinde çalışamalar sürdürülüyor. EYT'liler nasıl emekli olacaklarını düşünürken diğer yandan merak ettikleri konu da maaş hesabı oluyor. EYT düzenlemesi yürürlüğe girerse emekli maaşlarının nasıl bağlanacağı ve maaş hesaplamasının nasıl yapılacağı merak konusu. Bununla ilgili 3 dönem formülü bulunuyor. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte detaylar!
Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yeni yıldan itibaren emeklilik yolunun açılması beklenirken; maaşların nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı merak ediliyor.
TÜM KAZANÇLARA BAKILACAK
EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.