EYT’liye Ocak 2023’te %65 ZAMLI maaş hesabı! 3 dönemde EYT’de 8.247 TL yüksek aylık formülü: 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008’in 10. ayı...

EYT ile ilgili son dakika haberleri arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Geri sayım başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bakanlık bünyesinde çalışamalar sürdürülüyor. EYT'liler nasıl emekli olacaklarını düşünürken diğer yandan merak ettikleri konu da maaş hesabı oluyor. EYT düzenlemesi yürürlüğe girerse emekli maaşlarının nasıl bağlanacağı ve maaş hesaplamasının nasıl yapılacağı merak konusu. Bununla ilgili 3 dönem formülü bulunuyor. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? İşte detaylar!