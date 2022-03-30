EYT’liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

EYT ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu doğrultuda da EYT çalışmasının ne zaman tamamlanacağı akıllardaki yerini koruyor. Çalışmayla birlikte ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 199 tarihinde 4447 sayılı yasayla birlikte prim ve sigortalılık süresinin yanına yaş şartı da eklenmişti. 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu süreç beklenirken çeşitli formüller de gündeme getiriliyor.