EYT'liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...
Milyonların beklediği müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Gündemde 3600 ek gösterge meselesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, sözleşmeli çalışmların ve EYT'lilerin talepleri de masaya gelecek. Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte EYT sorunu da çözüme kavuşacak. Bu konuda hem AK Parti grubundan hem de parti yönetiminden çok sayıda açıklamalar geldi. EYT çalışmasında öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin faydalanacağı da böylelikle belli olacak. 2022 yılı içinde EYT meselesinin tammen çözüme kavuşacağı söyleniyor. Peki, EYT ile kimler emekli olabilecek? İşte son çalışmalar!
30.03.2022 11:20 - Son Güncelleme: 30.03.2022 11:20
EYT ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından anbean takip ediliyor. Bu doğrultuda da EYT çalışmasının ne zaman tamamlanacağı akıllardaki yerini koruyor. Çalışmayla birlikte ilk aşamada 900 bin ile 1 milyon kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 199 tarihinde 4447 sayılı yasayla birlikte prim ve sigortalılık süresinin yanına yaş şartı da eklenmişti. 6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu süreç beklenirken çeşitli formüller de gündeme getiriliyor.