EYT’liye basamak basamak emeklilik! 5000 prim + 20-25 yıl + 99 ö. sigortalılar EYT kilidini kırdı! e-Devlet Başvuru sonuçları açıklanıyor! İlk maaş, tazminat...

EYT yasası ile milyonlarca kişi emekliliğine adım adım kavuşuyor. Şartları tamamlayanlar bu ay, eksik süreleri olanlar ise tamamladıklarında düzenleme kapsamında emekli olma hakkına sahip olacak. e-Devlet'ten 7/24 başvurular alınmaya devam ediliyor. Peki, ilk maaşlar ne zaman? Kimler EYT kapsamına alındı? İşte merak edilenler...