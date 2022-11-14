EYT'liye Aralık PARADOKSU! Yıl ve gün LİSTESİ açıklandı! 5000 prim + 1999, 1998, 1996, 1995, 1994, 1993 sigortalı hemen EYT girdabına kapılacak!

Bilgin EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu belirterek, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.