EYT'liye Aralık ANATOMİSİ! 1991-1992-1993-1994-1999 sigortalılar tam emeklilikle EYT dosyasında VIP sayılacak! Gün sayana Yıl, yaş, gün, MAAŞ TABLOSU!

EYT'lileri yeni yılda emeklilik müjdesi bekliyor. Bakan Bilgin'in aralık ayını işaret etmesiyle birlikte EYT yasasının kapsamı detaylı bir şekilde araştırılıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar prim günlerini tamamlama yarışına girdi. EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler borçlanma ve hizmet tespiti gibi işlemler için soluğu SGK'da aldı. Peki, primler nasıl tamamlanacak? İşte EYT'de son durum ve borçlanma yolları!