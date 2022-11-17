EYT'liye Aralık ANATOMİSİ! 1991-1992-1993-1994-1999 sigortalılar tam emeklilikle EYT dosyasında VIP sayılacak! Gün sayana Yıl, yaş, gün, MAAŞ TABLOSU!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın heyecanla beklediği düzenleme için artık sayılı günler kaldı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan kişiler prim günlerini tamamlamak şartıyla gerekli adımları uygulamaya koyuldu. Ancak herhangi bir eksiği olmayan kişiler koşulları sağladığı için uygulama başlar başlamaz emekli olabilecek. Beklemeden, hızla emekli olmak isteyenler başta borçlanma olmak üzere çeşitli yollara başvurabilecek. İşte EYT ile kolayca emekli olmanızı sağlayacak borçlanma rehberi haberimizde...
EYT'lileri yeni yılda emeklilik müjdesi bekliyor. Bakan Bilgin'in aralık ayını işaret etmesiyle birlikte EYT yasasının kapsamı detaylı bir şekilde araştırılıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar prim günlerini tamamlama yarışına girdi. EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler borçlanma ve hizmet tespiti gibi işlemler için soluğu SGK'da aldı. Peki, primler nasıl tamamlanacak? İşte EYT'de son durum ve borçlanma yolları!
Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenleme artık gün sayıyor. Düzenlemenin Aralık ayında Meclis'e sevk edilmesi, yeni yılla birlikte de uygulamaya alınması bekleniyor. Yapılan açıklamalar, düzenleme ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açılacağını ortaya koyuyor.
8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e geldiğinde bu durum da netleşecek.