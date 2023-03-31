EYT'liye 701 TL MAAŞ FARKI! Emekli olana en az 9.144 TL yatacak! Prim %7.5'e indi! EYT (4/A, 4/B, 4/C) 1 NİSAN 2023 maaş TABLOSU!

EYT'liler için kazanç ayı geldi, çattı. Mart ayında başvuru yapanların emekli aylıkları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak. Emekli olan EYT'liler en az 7 bin 500 lira maaş, yılda 4 bin lira ikramiye ve 3 yıl için 10 bin liraya varan promosyon gibi birden fazla kazanca sahip olacak. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte Nisan ayı maaş tablosu haberimizde...