RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT'liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...

EYT'liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin gözü maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerine çevrildi. Peki hangi ödeme ne zaman alınabilecek? Ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişir mi? İşte yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
05.04.2023 13:31 - Son Güncelleme: 05.04.2023 13:31
EYT’liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...

1.6 milyonu aşkın EYT'li emeklilik başvurusunu yaptı. Şimdilerde hem maaşını hem ikramiyesini hem de promosyonunu ne zaman alacağını merakla bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...

Bu ödemelerin takvimi büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak.

EYT’liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...

Bayram nedeniyle erken maaş ödemesi de söz konusu olabilecek. İşte ödemeleri ilişkin merak edilen soruların yanıtları:

EYT’liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...

* İlk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?
Mart ayında başvuran ve işlemleri tamamlananlara ilk maaş ödemesi 17 Nisan'dan itibaren yapılacak. Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinin ödeme tarihi 17-26 Nisan, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Nisan. Bu ay Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'a denk geliyor.

EYT’liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...

Bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geldiği için erken maaş ödemesi söz konusu olabilecek. Erken maaş takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

SON DAKİKA