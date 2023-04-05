EYT'liye %5 EK ÖDEME + 11.500 TL toplu maaş! Tahsis numarasına göre o tarihte hesaplara yatıyor! 16 günlük maaş farkı ile 4.000 TL eklenecek! 7.500 TL alanlar...
Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin gözü maaş, ikramiye ve promosyon ödemelerine çevrildi. Peki hangi ödeme ne zaman alınabilecek? Ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişir mi? İşte yanıtları...
05.04.2023 13:31 - Son Güncelleme: 05.04.2023 13:31
* İlk emekli aylıkları ne zaman ödenecek?
Mart ayında başvuran ve işlemleri tamamlananlara ilk maaş ödemesi 17 Nisan'dan itibaren yapılacak. Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklilerinin ödeme tarihi 17-26 Nisan, Bağ-Kur emeklilerinin de 25-28 Nisan. Bu ay Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'a denk geliyor.