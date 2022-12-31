EYT'liye 2023'te 7 MÜJDE! Maaş, ikramiye, promosyon, tazminat yağmur misali yağacak! EYT'de kum saati doluyor! 1999 giriş + 5.000 primle YENİ YIL emeklilik tablosu!
EYT hakkında tüm detaylar belli oldu. Heyecanla beklenen EYT düzenlemesi 7 kazanç yolunu açacak. Maaş, kıdem tazminatı, izin parası, bayram ikramiyesi, promosyona kadar elde edilecek kazanımlar emekli olacak kesimi büyük ölçüde rahatlatacak. Bilindiği üzere EYT'den SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren herkes yararlanacak. Peki, EYT'de başvuru tarihi ne zaman sona erecek? EYT 3600 gün emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte 2023 EYT rehberi haberimizde!
31.12.2022 12:39 - Son Güncelleme: 31.12.2022 12:39