EYT’liye 10 soruda EMEKLİLİK FORMÜLÜ! 3 yıl erken emeklilik! 47,48,49 yaşındakilere müjde! SSK, BAĞ-KUR 4A, 4B, 4C maaşları ay başından itibaren...

* NASIL YARARLANILACAK? YAŞ TAMAMEN Mİ KALDIRACAK?

Kimlerin ne zaman emekli olacağı çıkarılacak yasayla belirlenecek. Bakan Bilgin tek formül olduğunu söyledi ancak bu formül henüz bilinmiyor. Bazı seçenekler gündeme geliyor. En çok beklenen seçenek, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde işe girenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanların emekli edilmesini içeriyor. Eğer bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak. Bu 2 şartı tamamlayamayanlar da tamamladıklarında emekli olabilecek.