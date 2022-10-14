EYT'linin kılavuzu GÜNCELLENDİ! 1996-1997-1998 sigorta başlangıcı primle erken emeklilik bulmacası TIK ÇÖZÜLDÜ! EYT'siz sayılan 38-39-40 yaşa BİLGİ GRAFİĞİ!

EYT ne zaman çıkacak, EYT'de son durum ne merak edilirken 13 Ekim 2022 itibariyle kritik açıklamalar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı EYT konusunda, "Bu büyük bir sorundu, hükümetimiz bunu gündemine aldı. EYT düzenlemesi kasımda gelecek." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de son açıklamasında EYT ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını ifade etti. Öte yandan EYT ile ilgili milyonları ilgilendiren yeni hesaplamalar yapıldı. İşte en çok merak edilen 10 sorunun yanıtı ve EYT ile ilgili tüm gelişmeler!