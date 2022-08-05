EYT'lilerin maaş hesaplamaları böyle yapılacak! 3 dönem kuralı! Meclis'e gelmesine ramak kala flaş gelişme! 2008'in 10'uncu ayından sonra...
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere EYT çözümü için bir çok formül masada yer alıyor. Almanya, Finlandiya gibi bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modeli ülkemizde de uygulanabilir. Avrupa modelindeki 'belli oranda kesinti ile kalan yılların tamamlanması' konusu değerlendirilecek. Bu modellerin uygulanıp uygulanmayacağı ise çalışmalar sonucunda belli olacak. Formüllerin yanı sıra yeni gelişmeye göre EYT'lilerin maaş hesapları 3 dönem üzerinden yapılacak. İşte detaylar...
EYT SON DAKİKA HABERLERİ! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşların beklediği EYT yasası ile ilgili son durum yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için geliştirilen EYT yasası için çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşa takılanlar için 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması planlanırken bu kişilerin maaşının nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı ortaya çıktı. İşte EYT'liler için 3'lü hesabı...
EYT yasası son dakika gelişmeleriyle yoğun ilgi görüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan ancak yaş sınırı nedeniyle emeklilik elde edemeyen vatandaşlara müjde!
EYT'LİLERİN MAAŞLARI BÖYLE HESAPLANACAK!
EYT'lilerin maaş hesapları, diğer emekli aylığı bağlananlar gibi, üç dönem üzerinden yapılacak.