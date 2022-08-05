EYT’lilerin maaş hesaplamaları böyle yapılacak! 3 dönem kuralı! Meclis’e gelmesine ramak kala flaş gelişme! 2008’in 10’uncu ayından sonra...

EYT SON DAKİKA HABERLERİ! 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşların beklediği EYT yasası ile ilgili son durum yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için geliştirilen EYT yasası için çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaşa takılanlar için 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması planlanırken bu kişilerin maaşının nasıl bağlanacağı, nasıl hesaplama yapılacağı ortaya çıktı. İşte EYT'liler için 3'lü hesabı...