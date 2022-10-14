EYT’lilere yılbaşında TAM EMEKLİLİK yolu! Kadın erkek 40-42-53-54 yaş çizgisi BELİRLENDİ! 1990-1991-1992-1994-2006-2007 sigorta başlangıcı olanlar EYT müjdesini yakalayacak!

Bilgin, düzenlemeye ilişkin, "Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek" şeklinde konuştu.