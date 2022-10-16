EYT’lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK! Erkek kadın 43-44-47-49 yaş ekseni BELİRLENDİ! 1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT’yi kapacak!

Yeni yıla sadece sayılı haftalar kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla çıkacak yasayı takip ediyor. Her geçen gün son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakan Bilgin son olarak yasa için aralık ayının başını işaret etmişti ve şeffaf bir düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Peki, EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT ile emekli olacakların listesi!