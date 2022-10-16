EYT'lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK! Erkek kadın 43-44-47-49 yaş ekseni BELİRLENDİ! 1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT'yi kapacak!
EYT'liler son dakika gelişmelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Emeklilikte Yaşı Bekleyenler(EYT) ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelikolduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak." dedi. EYT yasası çıktığında ilk aşamada 1,5 milyon kişi emekli edilecek. Yani 1.5 milyon kişi prim ve yıl şartını tamamlamış olanlardan seçilecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte merak edilenler!
16.10.2022 18:43 - Son Güncelleme: 16.10.2022 18:43
Yeni yıla sadece sayılı haftalar kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla çıkacak yasayı takip ediyor. Her geçen gün son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakan Bilgin son olarak yasa için aralık ayının başını işaret etmişti ve şeffaf bir düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Peki, EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT ile emekli olacakların listesi!