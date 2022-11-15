EYT’lilere ALTIN ORAN hesabı! 1991-1992-1993-1994-1995-1999 sigortalılar EYT’den limitsiz yararlanacak! Staj ve çıraklıkta son 1 ay...

EYT son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Milyonları ilgilendiren Yaşa Takılan'a ilişkin düzenlemede detaylar netleşmeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, kadın, erkek için prim gün sayısını ve yıl sayını belirledi. Peki, EYT'de prim ve yıl şartları ne olacak? Eksik prime nasıl çözümler uygulanacak? İşte detaylarla EYT dosyası...