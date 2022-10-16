EYT’liler şartlar tamam Aralık müjdesi erken ÇIKTI! 30- 36- 43- 51 yaşa erken emeklilik kapısı AÇILDI! 1993-1999-2008-2022-2023 girişli sigortalıya geçit hakkı!

EYT çıktı mı, kimleri kapsıyor, ilk maaş ne zaman verilecek? Emeklilik zorunlu mu olacak, kimler yüksek maaş alacak? soruları EYT yasası beklenirken çokça araştırılıyor. Yaklaşık 6 milyon EYT'li merakla EYT düzenlemesi hakkında detayları sorguluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışma teknik olarak tamamlandı. Aralık ayında detayların kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. EYT düzenlemesi için milyonların en çok merak ettiği sorulara yanıt Faruk Erdem'den geldi.