EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı? Bakan Bilgin ve AK Parti'den flaş EYT açıklaması

EYT? Tam düzenleme hazır, yeni yılla 1,5 milyon eytli emekli olacak derken önce bir yaş sınırı gündeme geldi.Sonra da Ocak ayında belli olacak dendi. EYT'de hesap nerede şaştı?

''EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz''

Tam da seçim gelirken bir geri adım olarak da adlandırılacak yeş sınırının AK Partiye bir maliyeti olabilir mi?

''Biz kararlarımızı verirken doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Asla oy oranı yaparak iş yapsaydık biz 20 yıldır iktidarda olmazdık''