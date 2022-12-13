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EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde takvim netleşmeye başladı. Düzenleme kapsamında hak kazanan milyonlarca vatandaş yapılması gerekenleri merak ediyor. Peki EYT düzenlemesininde başvurular ve aylık ödemeleri ne zaman başlayacak? Borçlanma için düzenleme mi beklenmeli? İşte merak edilen soruların tüm cevapları...

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
13.12.2022 07:56 - Son Güncelleme: 13.12.2022 08:00
EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı?

MİLYONLARIN merakla beklediği EYT düzenlemesinde artık sona yaklaşılırken, takvim de netleşmeye başladı.

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EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT ile ilgili çalışmayı tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.

EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı?

Düzenleme bu ay Meclis'e sevk edilse bile bütçe takvimi dolayısıyla Aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği belirtiliyor.

EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı?

EYT düzenlemesinde Meclis sürecinin Ocak ayında tamamlanması bekleniyor. Peki bu durumda takvim nasıl işleyecek?

İşte merak edilen soruların yanıtları:

EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı?

DÜZENLEME OCAK'TA MECLİS GÜNDEMİNE GELİRSE GECİKME YAŞANIR MI?
EYT düzenlemesinin Ocak'ta Meclis gündemine gelmesi süreçte gecikme olacağı anlamına gelmiyor. Eğer Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, beklenen emeklilik tarihi değişmeyecek. Burada düzenlemenin hızla yasalaşması ve yürürlük tarihinin de daha ileri bir tarih olarak belirlenmemesi önem taşıyor

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