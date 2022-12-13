EYT’liler dikkat! Takvim belli oldu: Borçlanma ne zaman yapılmalı?

DÜZENLEME OCAK'TA MECLİS GÜNDEMİNE GELİRSE GECİKME YAŞANIR MI?

EYT düzenlemesinin Ocak'ta Meclis gündemine gelmesi süreçte gecikme olacağı anlamına gelmiyor. Eğer Ocak'ta yasalaşıp yürürlüğe girerse, beklenen emeklilik tarihi değişmeyecek. Burada düzenlemenin hızla yasalaşması ve yürürlük tarihinin de daha ileri bir tarih olarak belirlenmemesi önem taşıyor