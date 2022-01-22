EYT'liler artık gün sayma derdinden kurtulacak! Yeni rota belirleniyor 2022 sonu için ilk sinyal geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes... EYT son iki ayın en çok gündeme gelen konularından birisi oldu. 1999 yılında çıkarılan yasa nedeniyle yaşa takılan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yapılan çalışmaya odaklandı. Emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusu ile alakalı detayları araştırıyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 yılının sonlarına doğru çalışmanın tamamlanarak müjdeli haberin duyurulması beklentiler arasında yer alıyor.