EYT'liler artık gün sayma derdinden kurtulacak! Yeni rota belirleniyor 2022 sonu için ilk sinyal geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu geçtiğimiz yıl asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmalarıyla birlikte gündeme gelmişti. Çalışma hakkında pek çok açıklama yapılmış ve son yapılan açıklamada çalışmaların 2022 yılının ortası ya da sonunda başlayacağı ifade edilmişti. Yaşa takılanlar bu kapsamda emeklilik için hangi formüllerin devreye alınacağını, masada hangi konuların görüşüleceğini merak ederek resmi makamlardan yapılmış açıklamalara odaklandı. Öte yandan çalışmalar merakla beklenirken çeşitli hesaplamalarda ortaya çıkıyor. Tüm maddelerin masada görüşülüp EYT'nin bu yıl içinde çözüme kavuşturulması bekleniyor.
EYT'liler artık gün sayma derdinden kurtulacak! Yeni rota belirleniyor 2022 sonu için ilk sinyal geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes... EYT son iki ayın en çok gündeme gelen konularından birisi oldu. 1999 yılında çıkarılan yasa nedeniyle yaşa takılan milyonlarca vatandaş Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yapılan çalışmaya odaklandı. Emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusu ile alakalı detayları araştırıyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 yılının sonlarına doğru çalışmanın tamamlanarak müjdeli haberin duyurulması beklentiler arasında yer alıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili önemli bir müjde verdi.
EYT'lilerin şu anda içinde bulunduğu durumun 2002 öncesi yasaya dayandığını ifade eden Akbaşoğlu, "2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız." açıklamalarında bulundu.
YAŞ-PRİM KRİTERİ
EYT çözümü için özellikle 3 konu üzerinde duruluyor. İlk konu EYT'nin kapsamı olacak. EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanları ilgilendiriyor.