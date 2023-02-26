EYT'liler 2023 BAHARINDA 18,19,20 bin NAKİT ALACAK! Kamu bankaları bile galeyana geldi! 17.000 TL SGK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatıyor!
2023 emekli promosyonunun 17 bin TL olacağı iddiaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında emekli promosyonu ne kadar olacak sorusu yer alıyor. Bankaların bahar aylarının gelmesiyle birlikte EYT'nin çıkmasının ardından promosyonda önemli artışlar yapacağı belirtildi. İşte 2023 emekli promosyonu ve bankalar tarafından sunulan kampanyalar...
17 bin TL emekli promosyonu hesaplara yatıyor. EYT, SGK, Bağ-Kurlu milyonlarca emekli için bankalar tarafından emekli promosyonu kampanyaları yapılıyor. Bahar ayında çıkacak EYT için bankalar hazırlanmaya başladı. Kamu bankaları dahil birçok banka milyonlarca emeklinin maaş bankası olmak için rekabete girdi. Bu nedenle maaş taşıma işlemi için nisan ayının beklenmesi gerektiği belirtiliyor. İşte zamlı emekli promosyonu tarihleri ve tüm bankalar tarafından sunulan kampanyalar...
EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.
MAAŞINIZI O TARİHTEN ÖNCE TAŞIMAYIN
EYT'nin nisan ayında çıkacağı bekleniyor. Bu nedenle tüm bankaların yeni kampanyalarını bahar aylarında duyuruması bekleniyor.
20 BİN TL EMEKLİYE YATACAK!
Bu bağlamda emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabileceği iddia edilmişti. EYT'liler en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları SGK'da tercih edebilecek.