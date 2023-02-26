EYT'liler 2023 BAHARINDA 18,19,20 bin NAKİT ALACAK! Kamu bankaları bile galeyana geldi! 17.000 TL SGK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatıyor!

17 bin TL emekli promosyonu hesaplara yatıyor. EYT, SGK, Bağ-Kurlu milyonlarca emekli için bankalar tarafından emekli promosyonu kampanyaları yapılıyor. Bahar ayında çıkacak EYT için bankalar hazırlanmaya başladı. Kamu bankaları dahil birçok banka milyonlarca emeklinin maaş bankası olmak için rekabete girdi. Bu nedenle maaş taşıma işlemi için nisan ayının beklenmesi gerektiği belirtiliyor. İşte zamlı emekli promosyonu tarihleri ve tüm bankalar tarafından sunulan kampanyalar...