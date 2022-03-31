EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli herkesi kapsıyor! 6 müjde birden geldi ve maaşlar netleşiyor! Zam 800 TL'nin üzerinde...
EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli milyonları kapsıyor. Beklenen müjde geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını tek tek anlattı. Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada, "3600 ek gösterge düzenlemesi temmuzda Meclis'e gelecek. EYT'liler ile ilgili formül bu yıl kamuoyuna duyurulacak." ifadelerine yer verildi. Bilindiği gibi memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre temmuzda zamlı maaşlarını alıyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete uygulanması da gündeme geldi. Ancak bu durumda ortaya 800 liranın üzerinde bir artış da çıkacak. İşte emekli, memur, çalışan, EYT'li milyonarı ilgilendiren tüm detaylar...
Emekli, memur, EYT'li çalışanları ilgilendiren gelişmeler tek tek gelmeye başlıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlardan (EYT), asgari ücrete 2. zam konusuna kadar kafadaki soru işaretleri son buluyor. AK Parti harekete geçti tüm konular masaya yatırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma yeniden gündeme geliyor. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılmaya başlanacak. Milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak, statüsünü değiştirecek devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve zam kararları için takvim belli olmaya başladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını anlattı. Akbaşoğlu, "3600 ek gösterge düzenlemesi temmuzda Meclis'e gelecek. EYT'liler ile ilgili formül bu yıl kamuoyuna duyurulacak." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; memurların, işçilerin, emeklilerin, yaşa takılanların merak ettiği çalışmaların detaylarını açıkladı, milyonları heyecanlandırdı.
SIRA SÖZLEŞMELİDE
3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyle ilgili polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, imamlarımız, bu konuyla ilgili geniş spektrumlu çalışma Çalışma Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Paydaşlarla beraber 2 toplantı gerçekleştirildi, bu çalışmalar devam ediyor. Bu, bir yasal çerçeveye, teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek" dedi.
Bununla beraber sözleşmeli personelin mali durumu ve sosyal haklarının masaya yatırılacağını belirten Akbaşoğlu, "Sonra da EYT'li kardeşlerimizin durumu ele alınacak ve 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak. 3600 ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapılıyor. İnşallah 3600 ek göstergeyi Temmuz'a kadar, bu yasama döneminde çıkaracağımızı net bir şekilde ifade ediyorum" diye konuştu.