EYT'li olmayana YILBAŞI çarkıfeleği döndü! 2000-2022-2003-2004-2007-2009 sigortalılar EYT'yi beklemesin! SGK erken emeklilik YAŞ TABLONUZ!
Milyonlarca çalışanın hayali refah bir emeklilik hayatıdır ve bunun çabuk gelmesini ister. Ülkemizde bazı çalışanlar daha erken emekli olabilme şansını elde ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu yaş şartı, yeterli prim, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı verse de bazı durumlarda bu süreyi 5 yıl erkene çekmek mümkün kılınabiliyor. Özellikle EYT kapsamında olmayanlar ne zaman erken emekli olabileceğini merak edip araştırıyor. Öte yandan erken emeklilik için sihirli rakam 3600. İşte erken emeklilik yolları ve EYT son durum haberimizde!
27.11.2022 18:38 - Son Güncelleme: 27.11.2022 18:38
Ne zaman emekli olurum sorusu en çok merak edilen soru. Bazı durumlarda erken emekli imkanı sunuluyor. En büyük hayallerden biri emeklilik maaşı olanlar için, geçen süre, prim ve yaş şartlarıyla 5 önemli fırsatı biraraya getirdik. Erken emekli olmak her çalışanın hayali. EYT'den yararlanamayan kesim erken emeklilik yollarını arıyor. İşte merak edilenler!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi 5 yıl erkene çekmek mümkün olabiliyor. İşte erken emeklilik yolları...