EYT’li olmayana YILBAŞI çarkıfeleği döndü! 2000-2022-2003-2004-2007-2009 sigortalılar EYT’yi beklemesin! SGK erken emeklilik YAŞ TABLONUZ!

Ne zaman emekli olurum sorusu en çok merak edilen soru. Bazı durumlarda erken emekli imkanı sunuluyor. En büyük hayallerden biri emeklilik maaşı olanlar için, geçen süre, prim ve yaş şartlarıyla 5 önemli fırsatı biraraya getirdik. Erken emekli olmak her çalışanın hayali. EYT'den yararlanamayan kesim erken emeklilik yollarını arıyor. İşte merak edilenler!