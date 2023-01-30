EYT'li olmayana B-C PLANI! 2,4,6,8 yıl emekliliği geri çekecek! 2000-2002-2004-2008 sigortalılara EYT'siz geçit açıldı! SSK, Bağkur 42-43-44-50 yaşında...
EYT düzenlemesi Meclis'e geldi ve yasa teklifi maddeleri açıklandı. Bu kapsamda EYT'yi kaçıranlar erken emeklilik yollarını aramaya başladı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Öte yandan 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik yolları bulunuyor. İşte tüm detaylar...
30.01.2023 13:55 - Son Güncelleme: 30.01.2023 13:55
- Kimler hemen EYT'den emekli olabilecek?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek.
Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.