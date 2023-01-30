EYT’li olmayana B-C PLANI! 2,4,6,8 yıl emekliliği geri çekecek! 2000-2002-2004-2008 sigortalılara EYT’siz geçit açıldı! SSK, Bağkur 42-43-44-50 yaşında...

Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.