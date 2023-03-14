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Haberler Ekonomi EYT'den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...

EYT'den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...

EYT yasasıyla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara emeklilik hakkı doğdu. Başvurular alınırken, yasadan yararlanmayanlar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor.Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler haberimizde...

takvim.com.tr
14.03.2023 12:59 - Son Güncelleme: 14.03.2023 12:59
EYT’den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...

MEMURLARA ERKEN EMEKLİLİK

Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar.

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EYT’den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...

Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor.

EYT’den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...

Ve engellilik oranları yüzde 40 ve üstündeyse onlar için de yüzde 40 ile emeklilik geçerli oluyor.

EYT’den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...

Eğer memur arkadaşımızın engellilik oranı 49 arasındaysa en az 18 yıllık sigortalılık ve 4680 gün prim- leri olmak şartıyla yine yaşlarına bakılmadan emeklilik hakkı kazanıyor.

EYT’den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...

Engellilik oranı yüzde 50 ile 59 arasında olan memurlar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün prime sahip olmaları durumunda yaşlarına bakılmadan emekli olabiliyor.

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