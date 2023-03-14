EYT'den muaf 20 yıl erken emeklilik! 2000-2003-2005-2008 sigortayla başlangıcı 1.800, 4680 gün geriye çekecek! 14-15-18 yıl + 50,51,52,55 yaş...
EYT yasasıyla 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara emeklilik hakkı doğdu. Başvurular alınırken, yasadan yararlanmayanlar için erken emeklilik yolları araştırılmaya başlandı. Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor.Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte merak edilenler haberimizde...
14.03.2023 12:59 - Son Güncelleme: 14.03.2023 12:59