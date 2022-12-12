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Haberler Ekonomi Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. Öte yandan emeklilik yaşını indirecek sınır merakla bekleniyor. Beklenen kapsamlı düzenlemeden kimlerin yararlanacağı merak edildi. Aralık ayının bitmesine 2 hafta kala EYT son dakikası merakla bekleniyor. peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'de eksik primi olan nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar!

takvim.com.tr
12.12.2022 11:38 - Son Güncelleme: 12.12.2022 11:38
EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

EYT düzenlemesinde gözler son dakika açıklamalara çevrildi. Bu hafta yapılacak Kabine Toplantısı'ndan EYT kararı çıkacak mı merak konusu oldu. EYT için 3 madde netleşirken gözler yaş sınırına çevrilmiş durumda. Peki, EYT'de yaş sınırı ne olacak? EYT'den kimler yararlanacak? Eksik prime nasıl çözümler var? İşte tüm merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primlerini tamamlamak isteyenler kolları sıvadı. Borçlanma ve ihya gibi imkanlar ön plana çıktı.

EYT SON DURUM NE? | VİDEO

EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

Asgari ücret formülleri ise Ocak ayına kalanların 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasına en az 860, yurt dışı borçlanmasına bin 120 lira fark ödeyeceğini ortaya koydu...

EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede son viraja girildi.

EYT’de ZÜMRÜT grubu NETLEŞTİ! Erken emeklilikte 5.000, 7200 prim... 1999 Ö. sigorta + 46-48-50-52 YAŞ TABLOSU çözülüyor!

Düzenlemenin bu ay Meclis'e sevk edilmesi beklenirken, prim gününü tamamlamak isteyenler ise borçlanma ve ihya imkanlarına yöneldi.

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