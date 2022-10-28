EYT’de yepyeni YAŞ PRİMLE aralık piyangosu! 1992-95-96-97-99 sigortalılar EYT müjdesinden payını alacak! SGK TABLOSUNA göre 2160 günle 6 yıl erken emeklilik!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasına çevrilmiş durumda. 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok şahıs emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile alakalı olumlu haber için Aralık ayını bekliyor. Peki, EYT'de son durum ne? Prim eksiği olanlar ne yapacak? İşte detaylar...