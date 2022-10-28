EYT'de yepyeni YAŞ PRİMLE aralık piyangosu! 1992-95-96-97-99 sigortalılar EYT müjdesinden payını alacak! SGK TABLOSUNA göre 2160 günle 6 yıl erken emeklilik!
Yaşa Takılanlar emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi merakla bekliyor. Aralık ayında çıkacak müjde için kendilerini hazırlayan EYT'liler prim günlerini artırmak için borçlanma yoluna başvuracak. Kadınlarda doğum, erkeklerde askerlik borçlanması ön plana çıkıyor. Ancak borçlanma için Ocak ayına kalmamak önemli. Öte yandan, EYT düzenlemesi sonrası işten ayrılanlar da kıdem tazminatındaki artıştan yararlanabilecek. İşte EYT'ye dair merak edilenler!
28.10.2022 18:00 - Son Güncelleme: 28.10.2022 18:00
Emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı EYT yasasına çevrilmiş durumda. 8 Eylül 1999'da emeklilikte yaş koşulu getirilince pek çok şahıs emeklilik hayalinden olmuştu. Binlerce EYT'li, erken yaşta emeklilik ile alakalı olumlu haber için Aralık ayını bekliyor. Peki, EYT'de son durum ne? Prim eksiği olanlar ne yapacak? İşte detaylar...
1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor.