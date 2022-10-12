EYT’de yepyeni YAŞ oranlaması! Kadınlar 40-58 arası erkekler 44-60 yaş listesinde! 1995-1997-1999-2006-2007 sigorta girişliler EYT fırsatını kaptı kapacak!

EYT mağdurları upuzun süreden bu yana gündemde yer edinmiş durumda. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. Yasalarımıza bakılırsa kadın ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor. Kadınlar yaş, prim ve sigortalılık süresinde erkeklerden daha avantajlı. Peki, EYT'den yararlanmak için neler yapılmalı? İşte son gelişmeler haberimizde!