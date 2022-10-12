EYT'de yepyeni YAŞ oranlaması! Kadınlar 40-58 arası erkekler 44-60 yaş listesinde! 1995-1997-1999-2006-2007 sigorta girişliler EYT fırsatını kaptı kapacak!
EYT ile ilgili son dakikalar yaşanıyor ve vatandaşlar gelişmelere odaklanmış durumda! EYT fırsatından yararlanmak için hazırlıklar başladı. Hatalı işe giriş tarihleri, eksik prim günleri hepsini tek kalemde halledin. Çünkü sadece 2 ayınız kaldı. Bu kapsamda aralıkta Meclis'e getirilecek ve komisyon ile genel kurul aşamasından sonra ise başvuruların başlayacağı düzenlemeyle tarihi fırsattan yararlancak hak sahiplerinin bazı kritik detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte EYT'den yararlanma yolları haberimizde...
12.10.2022 10:45 - Son Güncelleme: 12.10.2022 10:45
EYT mağdurları upuzun süreden bu yana gündemde yer edinmiş durumda. Genellikle yaş sınırının esnetilmesi istenirken prim desteğinin de talep edildiği biliniyor. Yasalarımıza bakılırsa kadın ve erkeğin sigortalılık şartları değişiyor. Kadınlar yaş, prim ve sigortalılık süresinde erkeklerden daha avantajlı. Peki, EYT'den yararlanmak için neler yapılmalı? İşte son gelişmeler haberimizde!
Tüm Türkiye'nin gözü teknik çalışması tamamlanan Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeye çevrilmiş durumda.
Aralıkta Meclis'e getirilecek ve komisyon ile genel kurul aşamasından sonra ise başvuruların başlayacağı düzenlemeyle tarihi fırsattan yararlancak hak sahiplerinin bazı kritik detaylara dikkat etmesi gerekiyor.