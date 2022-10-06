EYT'de yepyeni algoritma! Kişiye özel 4 kritik MAAŞ hesabı: Bu EYT'lilere yüksek maaş çıkacak! Çalıştıkları yıl, aylık kazanç, çalışma süresi...5000 prim+ 2000, 2001, 2007, 2008 sigorta girişi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşa Takılanlar emeklilik yolu gözlerken, maaş hesaplamaları da merak edilir oldu. EYT'lilerin emekli maaşları 3 ayrı dönem için hesaplanacak. Emeklilik işlemlerinin de Ocak ayından itibaren başlaması beklentiler arasında. Maaş üzerinde EYT'lilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile etkili olacak. Peki, EYT'liler kaç TL emekli maaşı alacak? İşte EYT maaş tablosu haberimizde!
06.10.2022 18:23 - Son Güncelleme: 06.10.2022 18:23
Milyonlarca kişi EYT'liler için emeklilik düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. Peki, EYT'liler emeklilikte kaç TL maaş alacak? İşte kişiye özel hesaplama formülü!