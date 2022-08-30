EYT'de yeni yaş ve prim TABLOSU AÇIKLANDI! SSK, Bağkur, 4C'liler 5000 5975 primle 40-44-50 yaşında emekli edilecek! 2000-2001-2002-2004-2005-2008 tarihinde işe girenler...

EYT hakkında son gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar, emeklilik hakkını elde etmesine ve prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılmış oluyor. Hükümet tarafından EYT'liler için çözüm önerileri masaya tek tek yatırılıyor. Bu kapsamda tek formül üzerinde duruluyor. Öte yandan prim eksiği olan da bulunuyor. EYT'li olmak için gereken prim şartı ise 5000 ile 5975 gün arasında değişim gösteriyor. Peki, eksik prim ne olacak? 9 eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4a) emeklilik şartları neler? İşte tablo tablo tüm detaylar...