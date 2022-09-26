EYT'de YAŞ 2-3 sene geri çekilecek! 4a,4b,4c'liler arasında kim EYT'li olacak seçiliyor! 1996-1997-1999 yıl ve 47, 48, 49 yaş çizgisi! Staj sigortasıyla...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, staj sigortası ile ilgili çalışma başlattıklarını ve bunun EYT içinde değerlendirileceğini ifade etti. Bakan Bilgin, 'Bu konuda da çalışma yaptırıyorum ben, sonuçları ne olur bakacağız. EYT meselesini açıkladığımızda Staj sigortasının cevabını da vermiş olacağız' dedi. Peki, staj sigortası emeklilikte nasıl kullanılacak? Yeni düzenlemeden kimler yararlanacak? Kimler EYT'li olabilecek? İşte merak edilenler haberimizde...
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların en çok merak ettiği konulardan biri de staj sigortasının emekliliği etkileyip etkilemediği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamada konu ile ilgilii, "Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur" demişti. Peki staj sigortası EYT kapsamına nasıl dahil edilecek? İşte detaylar haberimizde...
Çalışma hayatına stajyer ya da çırak olarak başlayan yüzbinlerce sigortalıya müjde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin staj sigortası ile ilgili çalışma başlattıkları bunun EYT içinde değerlendirileceğini söyledi. Peki staj sigortası nasıl emeklilikte kullanılacak? Kimler EYT'li olacak? İşte detaylar..
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili çalışmalar devam ederken bir müjde de staj sigortası ile çalışma hayatına başlayan sigortalılara geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin staj sigortası ile ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor.