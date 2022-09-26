EYT’de YAŞ 2-3 sene geri çekilecek! 4a,4b,4c’liler arasında kim EYT’li olacak seçiliyor! 1996-1997-1999 yıl ve 47, 48, 49 yaş çizgisi! Staj sigortasıyla...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların en çok merak ettiği konulardan biri de staj sigortasının emekliliği etkileyip etkilemediği. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamada konu ile ilgilii, "Biliyorsunuz stajda sağlık sigortası yapılıyor ama emeklilik sigortası yapılmıyor. Çok eski bir düzenleme. Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman bu soru da aydınlanmış olur" demişti. Peki staj sigortası EYT kapsamına nasıl dahil edilecek? İşte detaylar haberimizde...