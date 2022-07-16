EYT'de Türkiye modeli: 1994, 1996, 1999'da sigortalı olanlar! Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş bağlanacak! SGK 50- 55 yaşında...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir programda ''EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.