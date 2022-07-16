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Haberler Ekonomi EYT'de Türkiye modeli: 1994, 1996, 1999'da sigortalı olanlar! Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş bağlanacak! SGK 50- 55 yaşında...

EYT'de Türkiye modeli: 1994, 1996, 1999'da sigortalı olanlar! Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş bağlanacak! SGK 50- 55 yaşında...

Son dakika EYT haberleri... 3600 ek gösterge tamam şimdi sıra EYT'de. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın takviminde EYT düzenlemesi bulunuyor. Temmuz ayında yapılan asgari ücret ve emekli zammı sonrası gözler emeklilikte yaşa takılanlara çevrildi. Ve beklenen oldu 5 formül masada. Türkiye modelini oluşturuyor. Formüllerden birine göre 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek. Başka bir formüle göre de yaşa bakılmadan sigortaya göre emeklilik kazanılabilecek. İşte detaylar...

16.07.2022 16:01 - Son Güncelleme: 17.07.2022 13:14
EYT’de Türkiye modeli: Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş başlanacak! 1994, 1996, 1999’da sigortalı olanlar! SGK 50- 55 yaşında...

EYT ile ilgili son dakika gelişmeler yaşandı. EYT'liler dikkat! Yeni 5 modelin detayları tek tek açıklandı. EYT ile ilgili haberler yakından takip edilirken son durum sıklıkla araştırılıyor. EYT bilindiği gibi sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanları kapsıyor. Hükümetin 3600 ek gösterge meselesini tamamlamasının ardından EYT düzenleme yoğun ilgi görmeye başladı. Hükümetin çalışma takviminde EYT konusu en üst sıralarda yer alıyor. Peki EYT modelinde neler var? EYT ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’de Türkiye modeli: Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş başlanacak! 1994, 1996, 1999’da sigortalı olanlar! SGK 50- 55 yaşında...

Emeklilikte yaşa takılanlar kısaca EYT'liler için takvim netleşiyor. Çalışma Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonlar Finlandiya ve Danimarka modelini inceliyor. Türkiye modelinin oluşturulması hedefleniyor.

EYT’de Türkiye modeli: Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş başlanacak! 1994, 1996, 1999’da sigortalı olanlar! SGK 50- 55 yaşında...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir programda ''EYT meselesi masanızda mı?" sorusunu yanıtlarken, "Tabii masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu, çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri." dedi.

EYT’de Türkiye modeli: Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş başlanacak! 1994, 1996, 1999’da sigortalı olanlar! SGK 50- 55 yaşında...

"2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna karşılık Bilgin, "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri… Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." yanıtını verdi.

EYT’de Türkiye modeli: Şartsız emeklilik geliyor! %2 kesintili maaş başlanacak! 1994, 1996, 1999’da sigortalı olanlar! SGK 50- 55 yaşında...

İşte EYT'deki modeller;

EYT'DE 5 MODEL

Masada prim, yıl ve yıpranmaya dayalı 5 ayrı model var. İlk kısmı emeklilik... Burada prim ve gün sayısı kriter alınacak. 3600 günü olan kadın 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.

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