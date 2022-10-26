EYT'de tüm sistem sil baştan! 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta + süre+ yaş TABLOSU! Kazançlı emeklilikte EYT fırsatı! Staj, çıraklık...
EYT'de son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yaşa Takılanlar için Aralık ayı beklenirken, bazı detaylar merak ediliyor. EYT'de kimler borçlanma yapmalı? EYT'de hangi tarihe dikkat eden kazançlı çıkar? Sigortasız çalışmalar saydırılabilir mi? Maaşlara ocak artışı yansıyacak mı? Soruları gündeme geliyor. Milyonlar, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi bekliyor. İşte merak edilen detaylar...
26.10.2022 18:33 - Son Güncelleme: 26.10.2022 18:33
EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yeni seneyle birlikte yasalaşması beklenen EYT düzenlemesiyle beraber yaklaşık 1 milyon çalışanın emekli olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, Farklı statüden çalışması olanlar hangi koşullarla emekli olacak? 8 Eylül 1999 öncesi çalıştım ama sigortam yatırılmadı. Hizmet tespit davası açarak EYT'li olabilir miyim? Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilir mi? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar...
İşe giriş tarihini öne çekecek, prim gün sayısını artıracak formüller merak ediliyor. İşte EYT'ye ilişkin en çok merak edilen soruların yanıtları...