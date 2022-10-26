EYT’de tüm sistem sil baştan! 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta + süre+ yaş TABLOSU! Kazançlı emeklilikte EYT fırsatı! Staj, çıraklık...

EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yeni seneyle birlikte yasalaşması beklenen EYT düzenlemesiyle beraber yaklaşık 1 milyon çalışanın emekli olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, Farklı statüden çalışması olanlar hangi koşullarla emekli olacak? 8 Eylül 1999 öncesi çalıştım ama sigortam yatırılmadı. Hizmet tespit davası açarak EYT'li olabilir miyim? Askerlik borçlanması ile EYT kapsamına girilir mi? Soruları merak ediliyor. İşte detaylar...