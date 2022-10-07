EYT’de tüm şifre DEĞİŞTİ! 1995,1996, 1998, 2000 sigorta girişlilere yaş bilmecesi ÇÖZÜLDÜ! Bu kişiler ilk etapta EYT’li sayılmayacaklar! 38-44-45-49 yaş kriteri...

EYT'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT çalışmaları kapsamında geçmişte staj ya da çıraklık yapanların durumu da masaya yatırılırken, burada en önemli şart artık 'sigorta girişinin yapılması' olacak. İşte merak edilenler ve EYT hakkında doğru bilinen yanlışlar!