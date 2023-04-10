EYT’de tüm primler sil baştan değişecek! 2008 sonrası sigortalılara 1826 gün erken emeklilik! 5 sene başlangıcı geriye çekiyor! İHYA, 3,5 yıl kuralı...

Bağkur prim şartları hakkında gelişmeler sıkı takibe alınıyor. Bilindiği üzere Bağ-Kur'lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını sağlanması durumunda emeklilik hakkı kazanabiliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle SSK prim şartları ile Bağkur primleri eşitlenecek. Böylelikle 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. İşte detaylar...