EYT’de SÜRE SINIRI KALKTI! 5.000+7200 prim + 1999 ö. sigortalılar EYT’de zümrüt kadroda! 2000-2008 arası kısmi emeklilik, 31 Aralık 1999’a uzatılması...

"EYT'de bir süre sınırı yok. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan herkes emekli olacak. Bu bir kazanılmış hak olarak onlara verilecek. Şartlarını ne zaman tamamlarsalar o zaman emekli olabilecekler. Yani sizin 4000 gününüz var. 5000'e tamamlayamıyorsunuz. Borçlanma imkanınız yok. 3 yıl sonra 1000 gününüzü tamamlayarak yaş şartı olmadan emekli olacaksınız.